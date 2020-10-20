21 октября некоторые дома в Туле окажутся без света Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 21 октября, в некоторых тульских домах снова временно исчезнет свет. Это будет связано с проведением плановых работ, о чем сообщает ТГЭС.

Так без света временно останутся жители нескольких районов Тулы. Публикуем полный график отключений электроэнергии на 21 октября 2020 года:

С 9:00 до 12:00

ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104; ул. 2-я Песчаная, 12; 2-й Песчаный пр-зд, 17, 23; ул. 3-я Песчаная, 17, 19

С 9:00 до 17:00

ул. Н. Упская, 21 ГСК № 16

п. Октябрьский, 193-а, 193-238, 105, 405-б, 192-а; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9; пер. Бархатный, 16, 26, 28, 30, 1-23 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 20-а, 20, 24

ул. Советская, 73 (Выпечка), 79 (информационное табло); ул. Дзержинского, 10, 15 к.1, 15

пер. Репина, 45-60; пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-43 (нечётн.), 2-56 (чётн.); ул. Газовая, 54-68 (чётн.), 61-69 (нечётн.); пр-зд Полежаева, 1-а, 7-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 41, 51, 53, 59, 49

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-24 (чётн.), 23-33 (нечётн.)

п. Октябрьский, 127-172, 172-а

п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.); ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Луговая, 21-28, 28-а, 28-б, 28-в, 28-г

С 9:30 до 17:00

ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул.Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29

ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.); ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.); ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б; пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.); ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.)