В Тульской области Renault попал в одиночное ДТП: водитель обратилась за помощью Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 октября, в 11:10 на 5-ом километре автодороги "Болохово-Шварц" в Киреевском районе произошло одиночное ДТП. Ранее мы сообщали, что на дороге перевернулся автомобиль Renault Kangoo.

Причиной аварии стала то,Э что 35-летняя водитель не смогла справится с управлением. Также, по данным ГИБДД в аварии пострадал только автомобиль.

Однако сейчас стало известно, что автоледи все же обратилась за медицинской помощью. На данный момент ее состояние неизвестно.