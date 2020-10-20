В Туле выпал первый снег? Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 октября в районе 17:00 по мск в Туле прошли «молниеносные» осадки. Кто-то из туляков подумал, что просто дождь, однако некоторые из жителей сообщили в «Комсомолку», что в городе выпал первый снег.

Такое явление наблюдалось в нескольких районах города. Однако осадки прошли так быстро, что убедиться в том, был ли это действительно снег или нет - не удалось. На улице то ли от дождя, то ли о града, то ли от снега остались лишь мокрые лужи и никаких признаков зимы.

При этом уже завтра, 21 октября, синоптики обещают выпадение снега на территории областной столицы.