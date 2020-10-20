В Тульской области поймали 10 наркоторговцев Фото: Алексей ФОКИН

Летом этого года сотрудники полиции задержали преступную группу из 10 человек за распространение наркотиков на территории региона. Ранее была версия, что задержанные действовали самостоятельно, однако потом выяснилось, что они действовали сообща. Тем самым заведенные уголовные дела были объединены в одно общее по статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества или участие в нём.

Установлено, что двое из преступников получали и хранили оптовые партии наркотиков. Далее большую партию они делили и расфасовывали на средние. Далее «среднеоптовые» партии передавались розничным торговцам посредством «закладок». В число мелких торговцев входили остальные восемь участников, которые формировали и упаковывали наркотики в более мелкие партии и потом продавали через интернет. После оплаты наркоторговцы оставляли «закладки» и скидывали координаты своим покупателям.

По предварительным данным, преступная группа распространяла «запрещенку» в течение нескольких месяцев 2020 года. В общей сложности они совершили 20 эпизодов незаконного сбыта наркотических веществ общей массой 1,4 кг.