В Центральном парке Тулы высадили 50 молоденьких сосен Фото: материалы пресс-служб

Со вчерашнего дня, 19 октября, в тульских парках началась осенняя высадка саженцев деревьев. Первым, кто принял «новобранцев», стал Центральный парк им. П.П. Белоусова. На территории парка появилось 50 молоденьких сосен.

Все саженцы выращивались в тульских питомниках. Сейчас им около около 5-6 лет. А это оптимальный возраст для дерева, которое можно уже высаживать в того, чтобы уже окрепшее дерево прижилось.

Данная высадка была посвящена поколению победителей фашизма, памяти 27 млн людей защищали нашу Родину от врага.