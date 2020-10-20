Жительница Тульской области хотела подкупить свидетеля и потерпевшего, но обманула обоих Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремовском районе следователи возбудили уголовное дело по статье о подкупе свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний. Так, в подобных деяниях обвиняется 43-летняя местная жительница.

Как установлено следствием, в марте этого года Ефремовский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства денег. И как оказалась, что женщина, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное, решила подкупить потерпевшего и свидетеля, предложив им 60 000 рублей за изменение показаний в пользу виновного. При этом данную сумму женщина обещала отдать в течение 6 месяцев. В марте этого года она отдала потерпевшему и свидетелю часть обещанных денег

При этом вознаграждение планировалось передавать им в течение 6 месяцев. Реализуя свои противоправные намерения, в марте 2020 года, женщина передала потерпевшему и свидетелю часть денег в качестве гарантии своих слов. Через время она снова передала им еще часть суммы, сообщив, что оставшуюся часть денег отдавать не собирается.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу.