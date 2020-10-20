В Туле возле коттеджа на Гарнизонном проезде установили бетонное напоминание газовым должникам Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжают бороться с недобросовестными пользователями газа. Сегодня, 20 октября, перед домом одного постоянного уклонителя от оплаты установили пятитонную плиту с надписью «Долг за газ». Такую "напоминалку" сделала газовая компания своему не платящему по счетам абоненту.

Первое бетонное напоминание за долг появилось возле дома на Гарнизонном проезде. Как стало известно, что хозяин коттеджа не платит за газ уже с лета, задолжав газовщикам 53 000 рублей. В марте этого же года тут обнаружили повреждения пломбы на счетчике.

Теперь газовщики будут устанавливать бетонные напоминания перед домами тех неплательщиков, которые накопили долг за газ более 20 000 рублей и просрочку свыше года. Убираться же такая плита будет после оплаты всех счетов за газоснабжение.