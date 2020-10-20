В Туле наказали нелегальных перевозчиков местного такси Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 19 октября, в Туле снова проверяли легальность пассажирских перевозок и багажа легковым такси. Так, контролирующие органы выявили нарушителей, на которых составили восемь протоколов. При этом все водители осуществляли свою деятельность через диспетчерскую службу такси «Максим».

По итогу дорожной проверки четыре транспортных средства было задержано. Все автомобили эвакуировали на специализированную стоянку до вынесения решения суда.

Всего же с начала 2020 года было составлено 58 протоколов об административных правонарушениях в отношении водителей. Также за текущий год контролирующими органами было арестовано 46 транспортных средств.