В Тульской области молодой человек украл из кассы автомойки 1100 рублей и угнал чужой Lexus Фото: Алексей ФОКИН

В городе Новомосковск сотрудниками полиции был задержан местных житель, который совершил комбо-преступление. Мужчина умудрился за один раз ограбить кассу и угнать элитный автомобиль.

По предварительным данным, злоумышленник пришел на экспресс-мойку, взломал ножницами замок кассового аппарата, взял оттуда 1100 рублей, после чего подошел к припаркованному чужому автомобилю Lexus и угнал его. На иномарке мужчина собирался доехать прямо до своего дома. Однако богатству удалось порадоваться не так долго. Личность грабителя обнаружили сотрудники полиции, установив личность через записи камер видеонаблюдения. Вместе с подозреваемым был обнаружен и угнанный Lexus.

Так преступником оказался 24-летний ранее судимый местный житель, который признался в содеянном. Сейчас полиции возбуждено уголовное дело за угон автомобиля.