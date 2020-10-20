В Тульской области задержали подозреваемого в смерти соперника по драке Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в ходе драки довел соперника до смерти. Потерпевший скончался от полученных ранений.

В дежурную часть вневедомственной охраны в городе Донской сообщили, что в одном из многоквартирных домов по улице Кирова произошла драка. При этом имеется раненный мужчина. На место происшествия оперативно прибыл экипаж росгвардейцев. Там стражи порядка обнаружили потерпевшего оказывали помощь медработники. Однако привести в норму мужчину не получилось, через некоторое время мужчина все таки умер на месте происшествия.

39-летний злоумышленник был обнаружен и задержан в квартире этого же дома. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.