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В Туле ремонт на Московском шоссе планируют завершить до 1 декабря

Подрядчик думает закончить работы до 25 ноября
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле ремонт на Московском шоссе планируют завершить до 1 декабря

В Туле ремонт на Московском шоссе планируют завершить до 1 декабря

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле продолжают ремонтировать автомобильные дороги. Так в областной столице начался ремонт дорожного полотна на Московском шоссе.

Сейчас на Московском шоссе идет демонтаж старого покрытия и установка нового бортового камня. Сейчас рабочие начали укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на проезжей части и укладку асфальтобетонного покрытия тротуаров.

В Туле продолжают ремонтировать автомобильные дороги. Так в областной столице начался ремонт дорожного полотна на Московском шоссе.

Сейчас на Московском шоссе идет демонтаж старого покрытия и установка нового бортового камня. Сейчас рабочие начали укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на проезжей части и укладку асфальтобетонного покрытия тротуаров.

По плану все дорожные работы на Московском шоссе будут завершены до 1 декабря, однако подрядчик думает, что ремонт будет закончен до 25 ноября.

По плану все дорожные работы на Московском шоссе будут завершены до 1 декабря, однако подрядчик думает, что ремонт будет закончен до 25 ноября.