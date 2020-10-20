В Туле ремонт на Московском шоссе планируют завершить до 1 декабря Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле продолжают ремонтировать автомобильные дороги. Так в областной столице начался ремонт дорожного полотна на Московском шоссе.

Сейчас на Московском шоссе идет демонтаж старого покрытия и установка нового бортового камня. Сейчас рабочие начали укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на проезжей части и укладку асфальтобетонного покрытия тротуаров.

В Туле продолжают ремонтировать автомобильные дороги. Так в областной столице начался ремонт дорожного полотна на Московском шоссе.

Сейчас на Московском шоссе идет демонтаж старого покрытия и установка нового бортового камня. Сейчас рабочие начали укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на проезжей части и укладку асфальтобетонного покрытия тротуаров.

По плану все дорожные работы на Московском шоссе будут завершены до 1 декабря, однако подрядчик думает, что ремонт будет закончен до 25 ноября.

По плану все дорожные работы на Московском шоссе будут завершены до 1 декабря, однако подрядчик думает, что ремонт будет закончен до 25 ноября.