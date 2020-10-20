Тулячка подала в суд на турагентство за несостоявшуюся поездку своей дочери в Париж Фото: Алексей ФОКИН

В Зареченском районном суде рассмотрят дело тулячки, которая подала иск на ООО «Акуна Матата» о расторжении договора на туристические услуги. При этом женщина выступает за защиту прав своего несовершеннолетнего ребенка.

Как утверждает тулячка, что 11 ноября 2019 года между турагентством и ее несовершеннолетней дочерью заключен договор реализации туристского продукта. По договору турагент обязан был подобрать заказчику подходящую поездку в Париж на период с 23 марта по 29 марта 2020 года и, соответственно, реализовать эту поездку. По условиям договора клиентка оплатила стоимость туристского продукта в размере 86 500 руб.

Однако, на время запланированной поездки в мир пришла пандемия, а соответственно, и перелеты на пределы страны стали невозможными. Поездка не состоялась по независящим от турагента причинам. В связи с этим клиентка решила расторгнуть заключенный ранее договор, однако туроператор вернул тулячке всего лишь 42 353 руб. Не одобрив такой поступок, женщина обратилась в суд с требованием вернуть оставшиеся 44 247 руб., а также назначить в отношении недобросовестного турагентства пени и штраф. Однако директор фирмы исковые требования не признал и просил в поданном иске отказать, при этом к делу был привлечен еще и соответчик.

Чем же закончится данное дело, станет известно лишь 10 ноября этого года.