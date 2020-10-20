В Тульской области разыскивают 77-летнего пенсионера Фото: материалы пресс-служб

Вчера. 19 октября, поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о розыске пропавшего 77-летнего мужчины из Куркино. Пропавший выехал из дома на своем автомобиле ВАЗ-2110, но дальше от него не поступало никаких новостей, а о местонахождении мужчины так ничего и неизвестно по сей момент.

Приметы пропавшего:

Рост: 165 см, худощавое телосложение,

Цвет глаз: карие.

Цвет волос: черные с сединой, короткая стрижка.

Был одет в светло-коричневую куртку, черную байковую рубашку, черные балоневые брюки, черные туфли и темно-синюю вязаную шапку.

Особые приметы: есть татуировка.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефонам 8 (800) 700-54-52 «горячая линия Лизы Алерт» или 02, 102 полиция.