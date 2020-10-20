20 октября в Туле будет пасмурно, дождливо и всего +6 градусов тепла Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 октября, погода в Туле обещает быть пасмурной, прохладной и небольшим дождем в дневное и вечернее время. Так днем температура воздуха обещает подняться до +6 градусов тепла, а вечером немного упадет до +3 градусов, а ночью до +1.

Вечер днем будет дуть западный умеренный со скоростью 6,7 м/с. Атмсферное давление будет в пределах нормы — 743 мм.рт.ст.

Завтра, 21 октября, в Туле ожидается дождливая погода, а столбик термометра обедает показать всего +3 градуса.