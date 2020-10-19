Тульские дзюдоисты стали призерами первенства ЦФО Фото: материалы пресс-служб

Спортсмены из школы олимпийского резерва «Восток» взяли серебряные и бронзовые медали в первенстве ЦФО по дзюдо. Соревнования проходили с 15 по 17 октября в городе Раменское, что в Московской области.

В первенстве Центрального федерального округа по дзюдо приняли участие юниоры и юниорки до 21 года. Всего было более 260 участников из 16 регионов.

Так, в весовой категории 55 кг серебряную медаль завоевал Тимур Банников. Бронзовым призером в весовой категории 66 кг стал Назарет Гогорян. Тренерами призеров являются М.О. Чавриков и С.Л. Абрамов