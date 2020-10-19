В Тульской области трое молодых людей обокрали крестьянско-фермерское хозяйство

В Щекине 24-летнего иностранца, 18-летнего и 17-летнего жителей Плавского района в зависимости от степени участия суд признал виновными по статье "вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу", "кража".

Молодые люди украли два электродвигателя и провода коробки передач с территории КФХ в деревне Крюковка-2 Тепло-Огаревского района. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.

При этом несовершеннолетнего вовлек в совершение преступления иностранец. Последнему назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а 18- и 17-летним подсудимым придется отработать 300 и 100 часов соответственно.