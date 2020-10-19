Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Тульской области

19 октября стало известно о 75 новых случаях заболевания коронавирусом. А за минувшую неделю зарегистрировано 490 новых случаев заболевания. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 4 820

Донской - 267

Алексинский район - 552

Арсеньевский район - 22

Белевский район - 90

Богородицкий район - 365

Веневский район - 238

Воловский район - 144

Дубенский район - 65

Ефремовский район - 824

Заокский район - 170

Каменский район - 58

Кимовский район - 322

Киреевский район - 650

Куркинский район - 58

р.п. Новогуровский - 28

Новомосковский район - 803

Одоевский район - 60

Плавский район - 135

Суворовский район - 60

Тепло-Огаревский район - 113

Узловский район - 489

Чернский район - 95

Щекинский район - 585

Ясногорский район - 179