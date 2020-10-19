Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Тульской области
19 октября стало известно о 75 новых случаях заболевания коронавирусом. А за минувшую неделю зарегистрировано 490 новых случаев заболевания. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 4 820
Донской - 267
Алексинский район - 552
Арсеньевский район - 22
Белевский район - 90
Богородицкий район - 365
Веневский район - 238
Воловский район - 144
Дубенский район - 65
Ефремовский район - 824
Заокский район - 170
Каменский район - 58
Кимовский район - 322
Киреевский район - 650
Куркинский район - 58
р.п. Новогуровский - 28
Новомосковский район - 803
Одоевский район - 60
Плавский район - 135
Суворовский район - 60
Тепло-Огаревский район - 113
Узловский район - 489
Чернский район - 95
Щекинский район - 585
Ясногорский район - 179