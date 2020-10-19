В Тульской области выявили 81 пьяного водителя за рулем

Сотрудники ГИБДД с 12 по 18 октября выявили в Тульской области 81 пьяного водителя за рулем. 38 человек привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

30 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Также 11 водителей ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако это не помешало им сесть пьяным за руль снова.