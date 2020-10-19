19 октября в Туле ожидается небольшой дождь и прохладная погода Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 октября, в туле ожидается пасмурная и дождливая погода, при этом температура воздуха упадет меньше, чем +10 градусов. Днем столбик термометра покажет +6...+7 градусов, а вечером +3...+5 градусов тепла.

Ветер будет дуть умеренный западный, со скоростью 4,8 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 742 мм.рт.ст.

Завтра же, 20 октября, в Туле ожидается аналогичная погода, а столбик термоментра днем поднимется до +6 градусов тепла.