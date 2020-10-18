В Щекино задержан грабитель, напавший на 65-летнюю женщину

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В Щекино правоохранители задержали жителя Суворова, который напал на 65-летнюю женщину.

Происшествие случилось 18 октября. Женщина гуляла в парке «Лесная поляна» со своей подругой и в это время к ней ней подбежал неизвестный, полоснул по руке ножом, отобрал сумку, а затем убежал в сторону поселка Первомайский.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На поиски были ориентированы все наружные наряды полиции и Росгвардии.

В итоге грабитель был задержан в Первомайском около дома №11 на ул. Пролетарской.

Сейчас 35-летний ранее неоднократно судимый мужчина доставлен в дежурную часть полиции для разбирательств, с ним проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия.