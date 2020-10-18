Семь жителей Тульской области отдали мошенникам почти 950 тысяч рублей

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На территории Тульской области продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются средства. Часто неизвестные звонят своим жертвам на мобильный телефон и под каким-либо предлогом просят перевести им деньги за какие-либо товары или услуги.

При этом потерпевшие часто знают о методах и способах, используемых мошенниками, однако все равно попадаются на уловки злоумышленников.

Так, за сутки семь жителей региона стали жертвами телефонных мошенников. У граждан были похищены почти 950 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам проводятся процессуальные проверки.