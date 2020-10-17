Туляк ограбил супермаркет на ул. Пузакова

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В тульском Заречье на ул. Пузакова мужчина ограбил супермаркет. С заявлением о краже в полицию обратилась директор магазина. Она сообщила, что вор открыто похитил прохладительный напиток, сигареты и носки.

Прибывшие на место полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, благодаря которым смогли установить личность похитителя. Им оказался неработающий ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отделе полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похищенный товар был изъят. От задержанного получены признательные показания.