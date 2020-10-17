В Туле начался суд в отношении мужчины, совершившего взрыв на ул. Болдина

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В Туле в Советском районном суде рассмотрят дело по обвинению мужчины, устроившего взрыв на ул. Болдина. Он обвиняется в совершении нескольких преступления, предусмотренных несколькими статьями УК РФ (покушение на убийство, незаконное хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывчатых устройств).

На почве личных неприязненных отношений у подсудимого возник умысел на совершение убийства своего знакомого. Он сделал самодельное взрывное устройство, перевез его в Тулу и положил на землю около водительской двери автомобиля, которым пользовался потерпевший.

Утром 27 ноября мужчина подошел к своей машине и, когда стал открывать дверь, увидел на земле пакет, который ему мешал. Он взял его в руки, и в этот момент произошел взрыв. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время судом исследуются доказательства стороны обвинения. Судебное заседание отложено.