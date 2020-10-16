В Тульской области в интернате ввели в эксплуатацию медоборудование после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Дубенского района проверила местный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Оказалось, что учреждение оплатило фактически не выполненные подрядчиком работы. Они предполагали монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования.

Только после принятия мер прокурорского реагирования поставленный стабилотренажер с биологически обратной связью - аппарат для для проведения тестов и тренингов, диагностики нарушений равновесия, концентрации, координации - был смонтирован и введен в эксплуатацию.