Ушел из жизни тульский конструктор Вячеслав Симачев

15 октября ушел из жизни тульский конструктор, доктор технических наук, лауреат Государственной и Ленинской премий СССР Вячеслав Симачев. Почетному гражданину города-героя Тулы было 97 лет.

Выдающийся конструктор военной техники был одним из основоположников радиоэлектронного вооружения в СССР. Его заслуга - создание научной школы радиолокации наземных целей и расширение научной и производственной базы НИИ.

Вячеслав Иванович отмечен высокими правительственными наградами, был награжден орденом Красной Звезды и медалями «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией».