Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» стал номинантом премии

Жители региона могут поддержать анимационный фильм в голосовании
Мария ВЛАСОВАМария ВЛАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: стоп-кадр видео

Фото: стоп-кадр видео

Мультфильм «Сторожевой пес Верный» стал номинантом премии «На Благо Мира». Она присуждается за доброту в искусстве.

В разделе «Анимация» представлено порядка 50 творческих работ. Тульский мультфильм лидирует на данный момент в голосовании.

Главным героем картины стал пес Верный. Его задача – принести в Тулу весть о приближающейся беде и помешать орде крымского хана Девлет Гирея. Верный отправляется в путь и с помощью друзей выполняет свою опасную миссию.

Голосование продлится до 21 октября.

Культура