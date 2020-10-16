Около 30 раз туляки пожаловались на горячее питание в школах

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На горячие линии по вопросам питания в школах с начала учебного года поступило около 30 обращений. Сейчас Управлением Роспотребнадзора проводится ряд проверок. Об этом говорили на совещании в городской администрации.

С руководителями школ поручено провести дополнительную разъяснительную работу о порядке контроля за качеством питания, ведении претензионной работы, а также обеспечить проведение систематических лабораторных экспертиз готовых блюд в школах.

Отметим, что в октябре стало известно о нареканиях к качеству питания в тех школах, где оно осуществляется организацией-оператором.