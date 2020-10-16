Фото: Администрация Тулы

В Туле на зиму консервируют фонтаны. Подготовку гидротехнических сооружений к холодам завершат в конце октября.

Процедура представляет собой слив воды, продувку компрессором системы трубопроводов, демонтаж форсунок и частотных преобразователей, очистку и обезжиривание чаш, очистку фильтров и монтаж заглушек. Затем чаши фонтанов укроют защитными деревянными коробами.

Консервации подлежат 7 фонтанных комплексов:

- в сквере «Тулякам – героям Советского союза»;

- в сквере Л.Н. Толстого;

- в сквере Тульского академического театра драмы;

- на Крестовоздвиженской площади;

- в Октябрьском сквере;

- у мемориала «Защитникам неба Отечества»;

- на Красноармейском проспекте, д. 14.