Фото: Администрация Тулы
В Туле на зиму консервируют фонтаны. Подготовку гидротехнических сооружений к холодам завершат в конце октября.
Процедура представляет собой слив воды, продувку компрессором системы трубопроводов, демонтаж форсунок и частотных преобразователей, очистку и обезжиривание чаш, очистку фильтров и монтаж заглушек. Затем чаши фонтанов укроют защитными деревянными коробами.
Консервации подлежат 7 фонтанных комплексов:
- в сквере «Тулякам – героям Советского союза»;
- в сквере Л.Н. Толстого;
- в сквере Тульского академического театра драмы;
- на Крестовоздвиженской площади;
- в Октябрьском сквере;
- у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
- на Красноармейском проспекте, д. 14.