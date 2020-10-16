На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат

Фото: Правительство Тульской области

На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки 92 бойцов Красной Армии. Их обнаружили поисковики в Туле и Арсеньевском районе.

К сожалению, имена возвращены пока не всем солдатам. В этом году удалось установить личности 14 из 92 красноармейцев.

Также в этот день церемония перезахоронения состоялась в Арсеньевском районе. В деревне Араны были преданы земле останки 43 бойцов и 5 медсестер.

По окончании церемоний участники мероприятий возложили цветы и венки к братским могилам.