На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки советских солдат

Фото: Правительство Тульской области
На Всехсвятском кладбище Тулы перезахоронили останки 92 бойцов Красной Армии. Их обнаружили поисковики в Туле и Арсеньевском районе.
К сожалению, имена возвращены пока не всем солдатам. В этом году удалось установить личности 14 из 92 красноармейцев.
Также в этот день церемония перезахоронения состоялась в Арсеньевском районе. В деревне Араны были преданы земле останки 43 бойцов и 5 медсестер.
По окончании церемоний участники мероприятий возложили цветы и венки к братским могилам.