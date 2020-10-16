Коронавирус в Тульской области: из-за нарушений могут закрыть магазин и кафе

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области обнаружили нарушения в 5 магазинах. Среди них - редкие обработка и дезинфекция помещений, игнорирование масок продавцами, отсутствие контроля за проведением термометрии персонала.

В отношении юридических и должностных лиц возбуждено 5 дел об административном правонарушении. Еще одному магазину в Ефремове грозит временное приостановление деятельности: материал дела передан в суд.

Кроме того, в Богородицке на 1 точку общепита составлен протокол о временном запрете деятельности. Еще 1 - на должностное лицо.