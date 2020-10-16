Фото: Правительство Тульской области

В Могилевском сквере Тулы открыли памятник экипажу танка Т-34. Монумент выполнен в виде 4 ростовых фигур.

В постаменте скульптурной композиции использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части танка Т-34. Их обнаружили в Поныровском районе Курской области.

Автор монумента – член Союза художников России, скульптор Андрей Сулин.

Отметим, что в сквере также установлен сам танк Т-34. Его водрузили на постамент в ноябре 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины обороны Тулы.