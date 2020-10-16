Туляк перевел банковским мошенникам более 1 млн рублей

31-летний житель Тулы лишился 1 млн 129 тысяч рублей. На его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудников службы безопасности банка. Мошенник рассказал, что от имени мужчины поступила заявка на оформление кредита.

Туляк заявил, что никакой заявки не оставлял. Тогда звонивший убедил его в опасности потери денег из-за того, что счет мужчины может быть взломан.

Для сохранения денег он порекомендовал перевести их на временный безопасный счет, привязанный к номерам телефонов. Мужчина так и сделал. А когда понял, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, личности и местонахождения мошенников.