В Тульской области микроавтобус сбил мужчину

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

15 октября в 23.15 на 5 км дороги «Донской – Богородицк» Донского района произошло ДТП. 36-летний мужчина на автобусе «ГАЗ 322132» наехал на пешехода, 44-летнего мужчину.

По предварительной информации, он шел по краю проезжей части в попутном направлении. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

В момент аварии автобус двигался не по маршруту движения и без пассажиров.