В Туле за мошенничество в сфере автострахования получили сроки девять человек

В Туле суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу по факту совершения организованной преступной группой 23 эпизодов мошенничества в сфере автострахования. На скамье подсудимых оказались 9 человек, в том числе 2 бывших сотрудника ГИБДД.

С марта 2016 года по октябрь 2018 года 38-летний туляк со знакомыми инсценировали не менее 23 ДТП на территории города и области. Так они незаконно получали выплаты по заключенным ранее договорам ОСАГО и договорам добровольного страхования транспортных средств. За это время они стали обладателями более 7 млн рублей.

В ходе следствия причиненный ущерб мужчины возместили добровольно в полном объеме. Максимальным наказанием по этому делу стало 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей. Минимальным - штраф в размере 200 тыс. рублей.