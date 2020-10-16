В Тульской области мужчина отправится на 16 лет в колонию за убийство и ограбление пенсионерки

30-летний житель Волгоградской области признан виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В поселке Октябрьский он избил 88-летнюю женщину и обокрал ее квартиру. От полученных травм пенсионерка вскоре скончалась в больнице.

Похищенное имущество принадлежало родственникам погибшей. Ущерб был причинен на сумму более 9 тыс. рублей.

- В ходе следствия мужчина вину в совершении преступлений не признавал, однако собранные следователем доказательства позволили установить его виновность в совершении указанных преступлений, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Суд назначил ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.