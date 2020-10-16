В Тульской области сгорела квартира: пожарные спасли восемь человек

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
15 октября в Алексине в мкр. Соцгород на ул. Трудовые резервы загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:05.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.
В результате происшествия пострадали люди. В комнате обгорела мебель, образовался прогар в деревянном полу, комната закоптилась по всей площади.
Звено газодымозащитной службы по лестничным маршам спасло 8 человек. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человека личного состава и 4 единицы техники.