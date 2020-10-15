16 октября жители двух округов Тулы останутся без света

Фото: Архив "КП"

16 октября жители некоторых адресов Тулы останутся без света. Отключения электричества связаны с проведением плановых профилактических работ на объектах.

Так, в пятницу, 16 октября, с 9:00 электроэнергию отключат в Центральном и Советском округах.

Публикуем полный график отключений:

09:00 - 17:00 (Работа в ТП) - ул. Лейтейзена, 5, 7; ул. Революции, 10; ул. Бр. Жабровых, 1-а;

09:00 - 16:00 (Работа в ТП) - ул. Филимоновская, 24;

09:00 - 16:00 (Работа в ТП) - пр-т Ленина, 129, 1231-а, 131-б, 131-в, 133, 127, 127-а; ул. Вознесенского, 1; ул. Рязанская, 4, 6.