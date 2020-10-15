На территорию исправительного учреждения пытались пронести 8 мобильных телефонов с сим-картами

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Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №3 пресекли попытку передачи запрещенных средств связи на режимную территорию.

На транспортном КПП при досмотре «Газели» в контейнере с пакетами молока был обнаружен и изъят сверток, внутри которого находились 8 мобильных телефонов и 6 сим-карт.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативного отдела лечебно-исправительного учреждения получили информация о готовящейся попытке передать осужденным мобильные телефоны. Эта информация была передана всем сотрудникам учреждения с целью усиления контроля, что позволило предотвратить провоз запрещенного груза.

По данному факту проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к происшествию.