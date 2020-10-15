Руководитель киреевской организации задолжал сотрудникам более 4 млн рублей

Фото: Архив "КП"

В Киреевске следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего руководителя ООО «Реал-ДМ». Он подозревается в невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев.

По версии следствия, руководитель организации не выплачивал заработную плату 50 работникам. Общая сумма долга превысила 4 млн рублей.

В настоящее время следователем истребована финансовая документация, учредительные, кадровые и другие документы предприятия. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.