Филиал Государственного исторического музея в Туле открывает прием заявок на курсы для школьников и абитуриентов

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В Туле филиал Государственного исторического музея открывает прием заявок на курсы по истории и обществознанию.

Специальные курсы разработаны для старшеклассников 10-11 классов. Занятия начнутся в ноябре, а сейчас в музее идет сбор заявок от будущих абитуриентов.

Уроки будут вести методисты Исторического музея и аспиранты исторического факультета МГУ в выставочных залах тульской резиденции в доме №10 на ул. Металлистов. Еженедельные встречи со специалистами планируются как в онлайн-формате, так и в очной форме. Иллюстративным материалом и источниками для исследований выступят экспонаты выставки «Реликвии и шедевры Исторического музея».

Курс по истории включает 58 тем, от возникновения Древнерусского государства до новейшего времени (Россия в 2000-2012 гг.). Трехчасовые занятия предусматривают работу с историческими источниками, научное исследование и его результаты в виде исторического сочинения, выполнение других занятий. Такой подход помогает закрепить знания о различных периодах истории государства, создать целостный образ того или иного этапа отечественной истории.

Отдельный курс посвящен обществознанию. В него входят темы об основных социальных институтах и формах правления, экономических системах, отраслях права и видах культуры.

Получить подробную информацию, а также оставить заявку на участие можно по телефону: 77-31-65 и по адресу: tula.visitor@shm.ru.