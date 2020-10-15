Жителям Донского вернули горячую воду соответствующей температуры

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Ранее жители Донского жаловались на температуру горячей воды, которая поступает в их квартиры. По данному факту прокуратура организовала проверку, в ходе которой выяснилось, что в одном из жилых помещений многовартирного дома по ул. Мичурина температура горячей воды на 10 градусов ниже нормы.

В целях восстановления жилищных прав жителей дома был принят целый комплекс мер прокурорского реагирования. Устранение нарушения стояло на контроле прокуратуры.

Сейчас управляющая организация провела необходимые мероприятия по улучшению работы системы водоснабжения. Температура горячей воды отрегулирована в соответствии с нормативным требованием.