По требованию прокуратуры под Тулой снесли две опасные детские площадки

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В Ленинском районе прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию детских площадок в поселке Рассвет.

В ходе проверки было установлено, что техническое состояние детского игрового оборудования, а также сама территория площадок, расположенных рядом с домами №30 и №34, не соответствовали требованиям безопасности.

Так, оборудование не имело собственника и длительное время никем не обслуживалось, из-за чего пришло в опасное для детей состояние. Кроме того, на площадках отсутствовало удоропоглощающее покрытие, на территории одной из них не окашивалась трава и не опиливались кроны деревьев.

При этом главное управление администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу своевременных мер постановке на учет бесхозного имущества и передаче его эксплуатирующей организации не принимало. Начальнику было внесено прокурорское представление.

В настоящее время две опасные детские площадки в поселке Рассвет демонтированы.