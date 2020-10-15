Два туляка попались на кражах аккумуляторов из припаркованных автомобилей

Фото: Архив "КП"

В Туле полицейские задержали двух местных жителей, которые попались на кражах автомобильных аккумуляторов.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек и его 18-летний ранее судимый подельник похищали из машин, припаркованных около многоквартирных домов, не только аккумуляторы, но и другое имущество.

Предположительно, злоумышленники могут быть причастны к более чем 10 кражам, совершенных осенью с целью дальнейшего сбыта.

Кроме того, сотрудники полиции установили, что в одном случае подозреваемые из корыстных побуждений совершили кражу государственных регистрационных знаков автомобиля.

В настоящее время в отделе полиции возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Подозреваемые задержаны, ведется работа по выяснению всех деталей их незаконной деятельности, количества пострадавших и других обстоятельств их преступлений.