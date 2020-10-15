18-летний житель Тульской области в ходе драки убил случайного знакомого

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18-летний житель Богородицка осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что в ходе ссоры со случайным знакомым нанес ему множественные удары в область расположения жизненно важных органов. Кроме того, он не менее трех раз ударил 48-летнего потерпевшего по голове пустыми стеклянными бутылками. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.