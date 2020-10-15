Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об осложнении дорожной обстановки из-за заморозков

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Региональная Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погодных условий с 18 по 22 октября 2020 года. В эти дни температура воздуха упадет ниже 0, что повлечет за собой образование наледи на проезжей части. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Все это заметно осложнит дорожно-транспортную обстановку.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

Водителям следует помнить, что при выпадение осадков в виде снега нужно быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов.

Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.