В Туле бывшие росгвардейцы оштрафованы за халатность, допущенную в кафе Tom Sawyer

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Пролетарский районный суд вынес приговор четырем бывшим сотрудникам Росгвардии за допущенную халатность.

В ноябре 2019 года в кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной произошел инцидент. 28-летний мужчина, житель Московской области, устроил пьяный дебош. Раздевшись до пояса, он начал крушить все, что попадалось под руку. Кроме того, что он повреждал имущество заведения, мужчина провоцировал драку и угрожал физической расправой.

На место были вызваны сотрудники региональной Росгвардии. Однако, прибыв в кафе, они не приняли никаких мер по устранению сложившейся ситуации, чем грубо нарушили служебную дисциплину.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал четырех росгвардейцев виновными в халатности, которая повлекла нарушение законных интересов граждан. Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 40 до 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.