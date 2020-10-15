Гендиректор тульской организации пойдет под суд за налоговое преступление

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В Туле генеральный директор ООО «ТЖСК-71» организации обвиняется в совершении преступления в налоговой сфере по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый на протяжении нескольких месяцев скрывал денежные средства фирмы, за счет которых в установленном законом порядке должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на общую сумму более 4 600 000 рублей. Сокрытие происходило путем перевода денег на счета сторонних организаций.

В ходе следствия в качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого на сумму 3 200 000 рублей был наложен арест. Также мужчина добровольно возместил ущерб в размере 1 500 000 рублей.

Следствием была собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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