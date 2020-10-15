В Тульской области женщина незаконно организовала приют для животных

Фото: Алексей ФОКИН

В связи с поступившими обращениями жителей с. Березово в Одоевском районе прокуратура провела проверку по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Дело в том, что на земельных участках, расположенных в Березово, местная жительница устроила незаконный приют для животных. Организовав приют, женщина нарушила сразу несколько пунктов действующего законодательства. Кроме того, что она использовала земельный участок в отсутствие прав на него, большинство животных не содержалось в специальных вольерах и свободно перемещалось по территории и за ее пределами.

Жители села неоднократно направляли в районную администрацию жалобы на безнадзорное нахождение животных на территории домовладений, а среди них были собаки, лошади и даже бык. За нарушение правил содержания питомцев женщина уже 9 раз привлекалась к административной ответственности.

Материалы дел были переданы в Одоевский районный суд.

В результате суд признал деятельность жительницы с. Березово незаконной и запретил ей заниматься массовым содержанием животных до устранения выявленных нарушений, а также обязал вывезти питомцев с самовольно занятого участка в течение 6 месяцев и привести территорию в пригодное для дальнейшего использования состояние.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.