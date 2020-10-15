В Тульской области обнаружили 2 артиллерийских снаряда времен ВОВ

Фото: Архив "КП"
В Алексине Тульской области на ул. Строителей 14 октября были обнаружены 2 боеприпаса времен ВОВ.
Группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредила 2 артиллерийских снаряда калибром 20 мм.
Региональное Управление МЧС напоминает тулякам!
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01", "101" или "112".