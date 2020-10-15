Гендиректор тульской организации недоплатил налог на сумму 18 млн рублей

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Генеральный директор тульской организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере».

Как было установлено в ходе следствия, на основании фиктивных документов о якобы имевшейся финансово-хозяйственной деятельности в документы бухучета и налоговой отчетности были внесены ложные сведения о том, что фирма имеет права на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость.

В результате таких махинаций 80-летний гендиректор ООО ПФ «Тулапроцесс» недоплатил более 18 млн рублей.

На предварительном следствии директор коммерческой организации свою вину не признал. Однако следствием была собрана достаточная доказательственная база с показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколов осмотров документов, которые были привлечены в качестве вещественных доказательств, и других материалов. Все это позволило изобличить руководителя в совершении преступления. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В целях обеспечения уплаты налога в ходе предварительного следствия на имущество организации и обвиняемого был наложен арест на сумму более 2 млн рублей.